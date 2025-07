Frankenberg: Spürhunde im Mittelmeer-Restaurant?

Ein größerer Polizeieinsatz inklusive Spürhunden soll in der Eibenstraße 1 stattgefunden haben. Dort war bislang das Lokal „Adria“. Was ist da los?

Am 1. August vor einem Jahr war die Welt noch in Ordnung. Die Frankenberger Gastronomie-Szene wurde mit dem „Adria“ um eine Adresse reicher. Am Mühlberg wurden seither Spezialitäten vom Mittelmeer serviert. Die aus Albanien stammenden Brüder Bani und Bledar Brami brachten Lokalkolorit mit.