Frankenberg: Stadtgalerie führt hinter die Kulissen einer 100-jährigen Malerfirma

Mittweida
Im Winter ist die Auftragslage im Malerhandwerk eher mau. Was Meister Andreas Teuchner in der Zeit so umtrieb, ist Gegenstand einer neuen Schau.
Die Stadtgalerie bietet zum Jahresauftakt eine besondere Ausstellung mit ungeahnten Einblicken. Bei der Recherche zum 100-jährigen Geschäftsjubiläum der Malerfirma Teuchner in diesem Jahr stieß Andreas Teuchner auf interessante Arbeiten seines Großvaters und seines Vaters. Zahlreiche Bilder und Zeichnungen entstanden in den Wintern, in denen...
