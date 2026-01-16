MENÜ
Die neue Schau in der Stadtgalerie blickt hinter die Kulissen einer Malerfirma.
Die neue Schau in der Stadtgalerie blickt hinter die Kulissen einer Malerfirma.
Mittweida
Frankenberg: Stadtgalerie führt hinter die Kulissen einer 100-jährigen Malerfirma
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Im Winter ist die Auftragslage im Malerhandwerk eher mau. Was Meister Andreas Teuchner in der Zeit so umtrieb, ist Gegenstand einer neuen Schau.

Die Stadtgalerie bietet zum Jahresauftakt eine besondere Ausstellung mit ungeahnten Einblicken. Bei der Recherche zum 100-jährigen Geschäftsjubiläum der Malerfirma Teuchner in diesem Jahr stieß Andreas Teuchner auf interessante Arbeiten seines Großvaters und seines Vaters. Zahlreiche Bilder und Zeichnungen entstanden in den Wintern, in denen...
