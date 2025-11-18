Frankenberg: Staffelstabübergabe bei Wasser und Abwasser

Schuldenabbau und Investitionen - diese Ziele peilt der Zweckverband für Wasser und Abwasser (ZWA) mit Sitz in Hainichen auch für 2026 an. Doch was bedeutet das für die zu zahlenden Preise?

20,8 Millionen Euro - diese Summe will der ZWA 2026 investieren, davon 13,9 Millionen im Bereich Abwasser, bei 9,4 Mio Euro Eigenkapital. Trend beim Abwasser ist der Anschluss kleiner Kläranlagen an größere Kapazitäten. „Dadurch müssen wir weniger Betriebspunkte ansteuern", erklärte Dirk Kunze, der Technische Geschäftsleiter des...