Frankenberg trauert um Kinderärztin Esther Weinhold

Die langjährige Stadträtin verstarb am 26. März 2025 in Wismar. Die Trauerfeier mit Beerdigung findet am 14. April auf dem Friedhof in Frankenberg statt.

Kaum war die Nachricht vom Ableben von Esther Weinhold bei Facebook zu lesen, gab es Beileidsbekundungen. „Sie war eine tolle Ärztin und wir werden sie vermissen", schreibt eine Nutzerin. „Sie war eine Bombenärztin und immer für die Kinder da, auch mal außerhalb der Sprechzeiten", so eine andere. „Mein Beileid", schreibt eine...