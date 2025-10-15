Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht in Frankenberg (Symbolbild).
Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht in Frankenberg (Symbolbild).
Mittweida
Frankenberg: Unbekannter rammt Auto und flieht
Redakteur
Von Manuel Niemann
Auf dem Parkplatz Wiesengrund in Frankenberg kam es zu einer Unfallflucht. Der Täter fuhr davon – die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag, dem 28. September 2025, wurde auf dem Parkplatz Wiesengrund an der Äußeren Chemnitzer Straße in Frankenberg ein weißer VW Passat beschädigt. Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz stieß zwischen 13.45 und 15.30 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Wagen und verursachte am Frontbereich einen Schaden....
