Frankenberg: Unbekannter rammt Auto und flieht

Mittweida
Auf dem Parkplatz Wiesengrund in Frankenberg kam es zu einer Unfallflucht. Der Täter fuhr davon – die Polizei sucht Zeugen.
Am Sonntag, dem 28. September 2025, wurde auf dem Parkplatz Wiesengrund an der Äußeren Chemnitzer Straße in Frankenberg ein weißer VW Passat beschädigt. Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz stieß zwischen 13.45 und 15.30 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Wagen und verursachte am Frontbereich einen Schaden....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.