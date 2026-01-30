Frankenberg und Chemnitz: Panzergrenadiere überweisen Spendengeld für gleich zwei gute Zwecke

Es war das bestbesuchte und das mit dem höchsten Spendenergebnis: Jetzt hat die Bundeswehr den Erlös des traditionellen Adventskonzerts der Panzergrenadierbrigade 37 für zwei gute Zwecke überwiesen.

„Die große Spendenbereitschaft hat mich tief beeindruckt", sagte David Markus, Brigadegeneral und Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 37 in der Garnisonsstadt Frankenberg. 9000 Euro kamen beim traditionellen Adventskonzert in der rappelvollen St.-Aegidien-Kirche zusammen. „Das zeigt, wie tief die Bundeswehr in der Region verwurzelt...