Frankenberg und Flöha: Schüler hängen ihre Berufswünsche an neu gepflanzte Bäume

Wunschbäume für die Arbeitswelt von morgen - so heißt eine Aktion der Agentur für Arbeit Freiberg. Zum Auftakt wurde in Frankenberg ein Apfelbaum gepflanzt - Freitag geht es in Flöha weiter.

Investmentbanker, Polizist und Physiotherapeut - das waren nur einige der Berufswünsche, die Zehntklässler des Martin-Luther-Gymnasiums Frankenberg anonym auf ihre Wunschzettel geschrieben hatten. Die Zettel kamen als Ersatz für Nummern zum späteren Wiederauffinden in durchsichtige Weihnachtsbaumkugeln. Einige davon wiederum brachten die...