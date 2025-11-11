Frankenberg und Hainichen: Die Narren sind wieder los

Mittweida
In den Rathäusern von Frankenberg und Hainichen mussten die Chefs wieder ihre Schlüssel abgeben. Am 11.11. startete erneut die närrische Zeit.
Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU) konnte sich über ein Geschenk vom Frankenberger Carnevalsverein (FCV) freuen: Aufgrund der prekären Situation in der Stadtkasse wurde er mit einem neuen Schutzhelm ausgestattet. Damit der Rathauschef nicht untergeht, gab es Schwimmärmel dazu. Für bessere Zeiten gab es noch ein Überlebenspaket mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.