MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Landratsamt hat vier Windräder (Symbolbild) in Frankenberg und Hainichen genehmigt.
Das Landratsamt hat vier Windräder (Symbolbild) in Frankenberg und Hainichen genehmigt. Bild: Ingolf Rosendahl
Das Landratsamt hat vier Windräder (Symbolbild) in Frankenberg und Hainichen genehmigt.
Das Landratsamt hat vier Windräder (Symbolbild) in Frankenberg und Hainichen genehmigt. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Frankenberg und Hainichen: Landratsamt genehmigt vier Windräder
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Behörde erlaubt die Errichtung von vier neuen Windkraftanlagen in den Ortsteilen Langenstriegis und Bockendorf.

Das Landratsamt Mittelsachsen hat der Windpark Langenstriegis-Bockendorf GmbH & Co. KG aus Großschirma die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den Bau und den Betrieb von vier neuen Windkraftanlagen erteilt. Die Anlagen sollen im Frankenberger Ortsteil Langenstriegis (drei) und im Hainichener Ortsteil Bockendorf (eine) errichtet werden....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:48 Uhr
5 min.
Mutmaßliche Russland-Spionin in Berlin gefasst
Die Beschuldigte soll Kontakt in die russische Botschaft unterhalten haben.
Eine Agentin, zwei Ex-Bundeswehrangehörige und ein Kontakt in der russischen Botschaft? Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionage für Moskau - und lässt eine Verdächtige festnehmen.
Jacqueline Melcher, Anne-Beatrice Clasmann und Carsten Hoffmann, dpa
16:48 Uhr
1 min.
EU-Parlament stoppt Arbeit zu Umsetzung von Zolldeal mit USA
Die US-Androhung von Extrazöllen im Zusammenhang mit Grönland ist Grund für den Stopp. (Archivbild)
Das Europäische Parlament hat die Arbeiten zur Umsetzung des im vergangenen Jahr vereinbarten Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt. "Mit der Androhung von Extrazöllen im...
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
09.01.2026
4 min.
Windpark bei Glauchau: In Niederlungwitz geht es los
Acht Windräder wie dieses im benachbarten Lobsdorf werden in Niederlungwitz aufgestellt.
Die Genehmigung ist da: Acht große Windräder dürfen auf einem Feld bei Niederlungwitz aufgestellt werden. Warum der Widerspruch der Glauchauer nicht half.
Stefan Stolp
Mehr Artikel