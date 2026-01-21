Frankenberg und Hainichen: Landratsamt genehmigt vier Windräder

Mittweida
Die Behörde erlaubt die Errichtung von vier neuen Windkraftanlagen in den Ortsteilen Langenstriegis und Bockendorf.
Das Landratsamt Mittelsachsen hat der Windpark Langenstriegis-Bockendorf GmbH & Co. KG aus Großschirma die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den Bau und den Betrieb von vier neuen Windkraftanlagen erteilt. Die Anlagen sollen im Frankenberger Ortsteil Langenstriegis (drei) und im Hainichener Ortsteil Bockendorf (eine) errichtet werden....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.