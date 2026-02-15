MENÜ
Bild: EHL/Dietmar Thomas
Bild: EHL/Dietmar Thomas
 6 Bilder
Mittweida
Frankenberg und Rossau: Fasching zwischen Strandparty und Olympiafieber
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Kleine und große Faschingsfreunde hatten am Sonntag die Qual der Wahl: An gleich zwei Orten ging die Post beim Kinderfasching ab.

Für eine Feier mussten sich kleine und große Narren an diesem Sonntag entscheiden: Sowohl in Frankenberg als auch in Rossau stand Kinderfasching auf dem Programm. So hieß es beim Frankenberger Carnevalsverein im Veranstaltungszentrum Stadtpark „Die Sonne lacht der Strand ist warm, im ,Süden‘ machen alle Kids Alarm. Hier ging eine coole...
