Frankenberg und Rossau: Fasching zwischen Strandparty und Olympiafieber

Kleine und große Faschingsfreunde hatten am Sonntag die Qual der Wahl: An gleich zwei Orten ging die Post beim Kinderfasching ab.

Für eine Feier mussten sich kleine und große Narren an diesem Sonntag entscheiden: Sowohl in Frankenberg als auch in Rossau stand Kinderfasching auf dem Programm. So hieß es beim Frankenberger Carnevalsverein im Veranstaltungszentrum Stadtpark „Die Sonne lacht der Strand ist warm, im ,Süden‘ machen alle Kids Alarm. Hier ging eine coole... Für eine Feier mussten sich kleine und große Narren an diesem Sonntag entscheiden: Sowohl in Frankenberg als auch in Rossau stand Kinderfasching auf dem Programm. So hieß es beim Frankenberger Carnevalsverein im Veranstaltungszentrum Stadtpark „Die Sonne lacht der Strand ist warm, im ,Süden‘ machen alle Kids Alarm. Hier ging eine coole...