Nach einer Unfallflucht in Frankenberg sucht die Polizei Zeugen.
Nach einer Unfallflucht in Frankenberg sucht die Polizei Zeugen. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Mittweida
Frankenberg: Unfallflucht in der Hohen Straße – Zeugen gesucht
Von Farhad Salmanian
Ein Unbekannter beschädigte in der Hohen Straße einen geparkten Seat Leon und fuhr davon. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Unbekannte haben einen geparkten grünen Seat Leon in Frankenberg beschädigt und sind danach geflüchtet. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Der Unfall soll sich am vergangenen Samstag, zwischen 7.45 und 12.55 Uhr in der Hohen Straße, Höhe HG 2, ereignet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten stieß ein bislang unbekanntes...
