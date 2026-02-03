Frankenberg: Unternehmer geht auf Nummer sicher und bietet Bunker und Schutzräume an

Mittweida
Mit 70 könnte sich Klaus Eckelmann eigentlich zur Ruhe setzen. Doch der Frankenberger hat Freude daran, Projekte voranzutreiben. Also bietet er nun mobile Schutzräume aus Spezialstahl an. Und Bunker.
Dieser Mann ist ein Tausendsassa. In Frankenberg ging Klaus Eckelmann zur Schule. Nach seiner Lehre als Bierbrauer in Radeberg schien sein Berufsweg vorgezeichnet: In fünfter Generation sollte er die Gaisberg-Brauerei weiterführen. Doch da hatten die DDR-Wirtschaftsbosse ganz andere (Fünfjahres-)pläne: Wie viele andere wurde das Unternehmen...
