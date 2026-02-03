MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Unternehmer Klaus Eckelmann im Inneren seines neuen modularen Schutzraumsystems aus mehrschichtigem Stahl.
Unternehmer Klaus Eckelmann im Inneren seines neuen modularen Schutzraumsystems aus mehrschichtigem Stahl. Bild: Ingolf Rosendahl
Blick in den modularen Schutzraum.
Blick in den modularen Schutzraum. Bild: Ingolf Rosendahl
Auch diese Garagenbunker bietet der Frankenberger Unternehmer an.
Auch diese Garagenbunker bietet der Frankenberger Unternehmer an. Bild: Ingolf Rosendahl
Das Stahlhaus hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Eigenheimen. Die Fassade kann man bewachsen lassen.
Das Stahlhaus hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Eigenheimen. Die Fassade kann man bewachsen lassen. Bild: Ingolf Rosendahl
Blick in das Wohnzimmer des Stahlhauses.
Blick in das Wohnzimmer des Stahlhauses. Bild: Ingolf Rosendahl
Unternehmer Klaus Eckelmann im Inneren seines neuen modularen Schutzraumsystems aus mehrschichtigem Stahl.
Unternehmer Klaus Eckelmann im Inneren seines neuen modularen Schutzraumsystems aus mehrschichtigem Stahl. Bild: Ingolf Rosendahl
Blick in den modularen Schutzraum.
Blick in den modularen Schutzraum. Bild: Ingolf Rosendahl
Auch diese Garagenbunker bietet der Frankenberger Unternehmer an.
Auch diese Garagenbunker bietet der Frankenberger Unternehmer an. Bild: Ingolf Rosendahl
Das Stahlhaus hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Eigenheimen. Die Fassade kann man bewachsen lassen.
Das Stahlhaus hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Eigenheimen. Die Fassade kann man bewachsen lassen. Bild: Ingolf Rosendahl
Blick in das Wohnzimmer des Stahlhauses.
Blick in das Wohnzimmer des Stahlhauses. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Frankenberg: Unternehmer geht auf Nummer sicher und bietet Bunker und Schutzräume an
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 70 könnte sich Klaus Eckelmann eigentlich zur Ruhe setzen. Doch der Frankenberger hat Freude daran, Projekte voranzutreiben. Also bietet er nun mobile Schutzräume aus Spezialstahl an. Und Bunker.

Dieser Mann ist ein Tausendsassa. In Frankenberg ging Klaus Eckelmann zur Schule. Nach seiner Lehre als Bierbrauer in Radeberg schien sein Berufsweg vorgezeichnet: In fünfter Generation sollte er die Gaisberg-Brauerei weiterführen. Doch da hatten die DDR-Wirtschaftsbosse ganz andere (Fünfjahres-)pläne: Wie viele andere wurde das Unternehmen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
21:42 Uhr
2 min.
Bundesregierung lehnt WM-Boykott ab - Göttlich reagiert
Christiane Schenderlein (CDU) ist die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. (Archivbild)
Warum die Bundesregierung trotz Kritik keinen WM-Boykott will – und was Staatsministerin Christiane Schenderlein über die politische Debatte rund um die WM 2022 sagt.
18.01.2026
2 min.
Frankenberg: Penny-Markt weiter geschlossen
Seit November 2025 geschlossen: der Penny-Markt in Frankenberg.
Aus technischen Gründen ist der Supermarkt Am Alten Kino in Frankenberg seit November dicht. Wie geht es weiter?
Ingolf Rosendahl
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
27.01.2026
2 min.
Frankenberg, Hainichen und Mittweida gedenken der Opfer des Nationalsozialismus
In Frankenberg wurde der Opfer des Nationalsozialismus am Denkmal im Volkspark gedacht.
Am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus setzten Bürger sichtbare Zeichen gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit.
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel