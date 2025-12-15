MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Mindestgebot für das ehemalige Stadtarchiv (rechts) liegt bei 363.000 Euro.
Das Mindestgebot für das ehemalige Stadtarchiv (rechts) liegt bei 363.000 Euro. Bild: Ingolf Rosendahl
Das Mindestgebot für das ehemalige Stadtarchiv (rechts) liegt bei 363.000 Euro.
Das Mindestgebot für das ehemalige Stadtarchiv (rechts) liegt bei 363.000 Euro. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Frankenberg verkauft altes Stadtarchiv
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Effekt ist zwar nur einmalig. Aber mit dem Verkauf von Häusern, die die Kommune nicht mehr benötigt, soll die Kassenlage besser werden. Was bietet die Stadt an?

1517 wurde die Alte Kantorei nahe der Stadtkiche erbaut. 1712 brannte sie nieder und wurde neu errichtet. Das aktuelle Gebäude war seit 1994 Sitz des Frankenberger Stadtarchivs. Nach dessen Umzug in den Neubau steht das Gebäude leer. Nun soll es verkauft werden. Das Mindestgebot liegt bei 363.000 Euro.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:38 Uhr
3 min.
Wärmeschutz-Test: Was habe ich für Fensterscheiben?
Mit dem Kerzen- oder Feuerzeugtest kann man Zweifach- und Dreifachverglasung sowie Wärmeschutzbeschichtungen erkennen: Violette Spiegelbilder deuten auf eine Beschichtung hin.
Wie viele Flammen sehen Sie im Fenster? Der Kerzentest verrät, ob Ihre Scheiben Wärmeschutz bieten – und wann ein Austausch sinnvoll sein kann.
14:40 Uhr
3 min.
Israels Botschafter in Chemnitz: Ein wichtiger Zettel und ein spezielles Weihnachtsgebäck
Der Israelische Botschafter Ron Prosor (links) und der Chemnitzer OB Sven Schulze.
Unter großem Polizeiaufgebot wurde seine Exzellenz Ron Prosor im Rathaus empfangen. Auf dem Tisch stand eine besondere Spezialität.
Jana Peters
24.11.2025
1 min.
Penny schließt auf unbestimmte Zeit Markt in Frankenberg
Seit Tagen geschlossen: Penny-Markt Am Alten Kino in Frankenberg.
Seit Tagen stehen Kunden des Penny-Marktes Am Alten Kino in Frankenberg vor verschlossener Tür. Was ist da los?
Ingolf Rosendahl
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
13.12.2025
5 min.
Immoscout-Analyse: Diese Fachwerkhäuser gibt es jetzt in Sachsen für unter 50.000 Euro
Dieses wunderschöne alte Fachwerkhaus in Reinsberg in Mittelsachsen wartet nur darauf, aus seinem Dornröschenschlaf erweckt zu werden.
Wer alte Gemäuer und stimmungsvolle Weihnachtsorte mag, kann sich freuen: Denn fünf der bundesweit zehn derzeit günstigsten Fachwerkhäuser befinden sich in Sachsen, davon zwei im Erzgebirge.
Jürgen Becker
15.12.2025
4 min.
Stellenabbau ohne Entlassungen: Auf welche Maßnahmen Volkswagen setzt, und wie viele Leute schon bis Jahresende weg sind
Mitarbeiter von VW Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau. Auch dort will das Unternehmen Stellen abbauen.
Bis 2030 sollen an den zehn deutschen Standorten 35.000 Arbeitsplätze wegfallen. Tausende Beschäftigte haben bereits unterschrieben. Ein Instrument wird besonders häufig genutzt – auch bei VW Sachsen.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel