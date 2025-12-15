Frankenberg verkauft altes Stadtarchiv

Der Effekt ist zwar nur einmalig. Aber mit dem Verkauf von Häusern, die die Kommune nicht mehr benötigt, soll die Kassenlage besser werden. Was bietet die Stadt an?

1517 wurde die Alte Kantorei nahe der Stadtkiche erbaut. 1712 brannte sie nieder und wurde neu errichtet. Das aktuelle Gebäude war seit 1994 Sitz des Frankenberger Stadtarchivs. Nach dessen Umzug in den Neubau steht das Gebäude leer. Nun soll es verkauft werden. Das Mindestgebot liegt bei 363.000 Euro.