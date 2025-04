Frankenberg: VW schleudert über A 4 und kollidiert mit Leitplanken

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 22.000 Euro.

Frankenberg.

Sachschaden in Höhe von 22.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalles am Montagnachmittag auf der A 4. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhr der 25-jährige Fahrer eines Pkw VW die A 4 in Richtung Chemnitz. Ungefähr einen Kilometer vor der Anschlussstelle Frankenberg kam der VW zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit der Mittelleitplanke. Danach schleuderte der VW noch nach rechts über alle drei Fahrstreifen und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Ein dem VW folgender VW-Geländewagen (Fahrer: 36) wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Der 25-jährige Autofahrer erlitt bei dem Unfall nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei leichte Verletzungen. (fp)