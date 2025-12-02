Frankenberg: Weg frei für alternativen Radweg nach Hainichen

Mittweida
Zwischen Frankenberg und Hainichen entsteht 2026 ein neuer Radweg. Es ist eine Art Notwehr, weil an einen neuen Weg entlang der B 169 keiner mehr glaubt.
Seit Monaten erneuert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) in Etappen die B 169 zwischen Frankenberg und Hainichen. Das Vorhaben sollte in diesem Jahr fertig sein. Doch nach einer am 12. Dezember beginnenden Winterpause gehen die Bauleute den letzten Abschnitt zwischen Sachsenburger Weg und der Äußeren Hainichener Straße 3 in...
