Frankenberg: Wieder Wettstreit auf der Weißbiermeile in Altenhain

Es ist ein Höhepunkt des Altenhainer Kulturlebens. Doch eine Schnapsidee ist es nicht. Und so erlebt die Weißbiermeile mit ihrem Ableger Zwergenmeile am Wochenende ihre Neuauflage. Was ist da los?

Gemeinsam mit dem Sportverein Altenhain organisieren die Altenhainer Weißbierfreunde auch in diesem Jahr Weißbiermeile und Zwergenmeile. Start für den ersten Lauf, die besagte Zwergenmeile, ist am Sonnabend exakt um 10.39 Uhr im Harrasstadion, dem Sportplatz in Altenhain. Der Start der Bummirunde für die Jüngsten im Kindergartenalter erfolgt... Gemeinsam mit dem Sportverein Altenhain organisieren die Altenhainer Weißbierfreunde auch in diesem Jahr Weißbiermeile und Zwergenmeile. Start für den ersten Lauf, die besagte Zwergenmeile, ist am Sonnabend exakt um 10.39 Uhr im Harrasstadion, dem Sportplatz in Altenhain. Der Start der Bummirunde für die Jüngsten im Kindergartenalter erfolgt...