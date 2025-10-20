Frankenberg will Amtshilfe beim Blitzen

Der Landkreis soll künftig auch auf den kommunalen Straßen Frankenbergs blitzen dürfen. Was steckt dahinter?

In den Großen Kreisstädten läuft es schon so. Nun soll das Verfahren auch auf den städtischen Straßen Frankenbergs Anwendung finden. Der Landkreis ermittelt Geschwindigkeitsverstöße eigenverantwortlich und selbstständig, verfolgt und ahndet diese auch. Darüber soll eine Zweckvereinbarung zwischen der Kommune und dem Landkreis...