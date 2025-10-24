Frankenberg: Zehnjähriger Junge bei Unfall leicht verletzt

Das Kind war mit einem Pkw zusammengestoßen und gestürzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein zehnjähriger Junge ist bei einem Unfall in Frankenberg leicht verletzt wurden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Zehnjährige überquerte am Mittwochabend mit seinem Fahrrad die Straße Hammertal. Dabei stieß er mit einem blauen Pkw zusammen. Der Junge stürzte und erlitt leichte Verletzungen, die später behandelt wurden. Nach dem Unfall...