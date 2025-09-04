Frankenberg: Zukunft von Kitas, Schulen und Vereinen steht auf dem Spiel

Mittweida
Die Weltbevölkerung besteht zur Hälfte aus jungen Menschen. Doch in Frankenberg sinken die Geburtenzahlen. Das verursacht Sorgenfalten auf der Stirn des Bürgermeisters. Wie hält man den Trend auf?
Fragt man dieser Tage, was Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU) umtreibt, dann ist die Antwort eindeutig. Es ist nicht der Haushalt für 2025, der im Oktober beschlossen werden soll. Nein, es ist auch nicht die von der AfD angezettelte Debatte um das Nachtfahrverbot für Mähroboter. Es ist vielmehr die Zukunft der Stadt, es sind ihre Kinder. Denn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.