Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Meinung
Mittweida
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Redakteur
Von Jan Leißner
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.

Noch bevor das Erlebnismuseum im Jahr 2021 eröffnet wurde, sind Prognosen zur künftigen Besucherzahl abgegeben worden, die in der Realität keinen Bestand hatten. Von 30.000 oder gar 40.000 Besuchern pro Jahr war die Rede. Der frühere Museumsleiter sprach kurz nach der Eröffnung von mindestens 25.000 Gästen. Eine solche Größenordnung war...
