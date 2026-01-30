Frankenberger Gymnasium empfängt zum Tag der offenen Tür: Das erwartet die Besucher

Es wird olympisch und geht um Sternstunden der Menschheit: Die zwei Häuser der Schule können noch vor den Ferien entdeckt werden.

Das Martin-Luther-Gymnasium in Frankenberg empfängt traditionell am letzten Schultag vor den Winterferien Neugierige. So öffnet es in diesem Jahr am 6. Februar von 15 bis 18 Uhr seine Türen. Unter anderem stellen die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse ihrer Projekttage vor. Themen sind „Die Olympischen Spiele", „Ist Mathematik eine...