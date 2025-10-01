Frankenberger Maschinenbauer FMA feiert 35 Jahre: Stabil auch in schwierigen Zeiten

Auf den Tag genau vor 35 Jahren wurde das Unternehmen ins Handelsregister eingetragen. Für den Frankenberger Maschinen- und Anlagenbau war das Anlass zum Feiern. Dabei ist seine Geschichte viel älter.

Zu den Gratulanten am Firmensitz in der Schlachthofstraße gehörte Frankenbergs Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU): „Es gibt schon Unterschiede, wie stark Firmen verwurzelt sind. Wenn Unternehmer vor Ort sitzen, dann ist die Verbundenheit mit der Stadt größer“, hat der Rathauschef erfahren. Andreas Schramm ist seit 2017 alleiniger... Zu den Gratulanten am Firmensitz in der Schlachthofstraße gehörte Frankenbergs Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU): „Es gibt schon Unterschiede, wie stark Firmen verwurzelt sind. Wenn Unternehmer vor Ort sitzen, dann ist die Verbundenheit mit der Stadt größer“, hat der Rathauschef erfahren. Andreas Schramm ist seit 2017 alleiniger...