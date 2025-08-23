Frankenberger Schüler besuchen Naturschutzstation in Königsfeld

Die Exkursion war eine von insgesamt 194, die in diesem Jahr innerhalb des Umweltbildungsprojektes „Natur zum Anfassen“ von Envia-M und Mitgas stattfinden.

Viertklässler aus der Evangelischen Grundschule St. Katharina in Frankenberg haben am Freitag die Naturfördervereinigung „Naturschutzstation Weiditz" in Königsfeld bei Rochlitz besucht. Dort schauten sich Nils, Lian und Hanni unter anderem am Wildbienenhotel eine Bienenwabe und tote Bienen in der Becherlupe an (Foto links). Mit Dorothea...