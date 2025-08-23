Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Mandy Werner
Bild: Mandy Werner
Mittweida
Frankenberger Schüler besuchen Naturschutzstation in Königsfeld
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Exkursion war eine von insgesamt 194, die in diesem Jahr innerhalb des Umweltbildungsprojektes „Natur zum Anfassen“ von Envia-M und Mitgas stattfinden.

Viertklässler aus der Evangelischen Grundschule St. Katharina in Frankenberg haben am Freitag die Naturfördervereinigung „Naturschutzstation Weiditz“ in Königsfeld bei Rochlitz besucht. Dort schauten sich Nils, Lian und Hanni unter anderem am Wildbienenhotel eine Bienenwabe und tote Bienen in der Becherlupe an (Foto links). Mit Dorothea...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:46 Uhr
4 min.
Gericht stoppt Werbung für Apple Watch wegen Greenwashing
Sind Apples Armbandgeräte tatsächlich CO-2-neutral hergestellt?
Apple hat mehrere Smartwatches als erste "CO2-neutrale" Produkte angepriesen. Das ist irreführend, befindet ein deutsches Gericht und untersagt die Werbung mit dem angeblichen Klimaschutz.
Christian Ebner, dpa
21.08.2025
1 min.
Erzgebirge: Grundschüler erleben „Natur zum Anfassen“
Tim Buchau vom Naturschutzzentrum Erzgebirge in Dörfel zeigt Erwin das Frauenhaarmoos.
Das Umweltbildungsprojekt zweier Energieversorger findet zum 16. Mal statt. Es beteiligen sich fast 200 Schulklassen.
Babette Zaumseil
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
25.08.2025
1 min.
Flöha radelt am Samstag los
Am Samstag heißt es in Flöha wieder, in die Pedale zu treten – allerdings nicht in die von E-Bikes.
Die Stadt tritt beim Wettbewerb von Envia M und Mitgas an. Kilometer sammeln auf zwei Rädern bis zur Siegprämie. Wird Flöha die 8000 Euro gewinnen?
Babette Philipp
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
Mehr Artikel