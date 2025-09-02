Frankenbergerin ist Vorsitzende des neuen BSW-Kreisverbandes Mittelsachsen

Mittweida
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat einen neuen Kreisverband Mittelsachsen gegründet. Als Vorsitzende wurde eine Frankenbergerin gewählt.
Das BSW stellt sich in Sachsen breiter auf. In Mittelsachsen, hier ist BSW-Co-Vorsitzender Prof. Jörg Scheibe ansässig, wurde ein Kreisverband gegründet. Bei der Versammlung wurde nicht nur die Satzung des Verbandes beschlossen, sondern auch der erste Kreisvorstand gewählt. Dieser soll die Tätigkeit des BSW vor Ort voranbringen.
