Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Vorstand mit seiner Vorsitzenden Birgit Mohr (3.v.l.).
Der Vorstand mit seiner Vorsitzenden Birgit Mohr (3.v.l.). Bild: BSW Mittelsachsen
Der Vorstand mit seiner Vorsitzenden Birgit Mohr (3.v.l.).
Der Vorstand mit seiner Vorsitzenden Birgit Mohr (3.v.l.). Bild: BSW Mittelsachsen
Mittweida
Frankenbergerin ist Vorsitzende des neuen BSW-Kreisverbandes Mittelsachsen
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat einen neuen Kreisverband Mittelsachsen gegründet. Als Vorsitzende wurde eine Frankenbergerin gewählt.

Das BSW stellt sich in Sachsen breiter auf. In Mittelsachsen, hier ist BSW-Co-Vorsitzender Prof. Jörg Scheibe ansässig, wurde ein Kreisverband gegründet. Bei der Versammlung wurde nicht nur die Satzung des Verbandes beschlossen, sondern auch der erste Kreisvorstand gewählt. Dieser soll die Tätigkeit des BSW vor Ort voranbringen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
3 min.
BSW gründet Kreisverband in Mittelsachsen: Will Landeschef Scheibe aus Niederwiesa den Kreisvorsitz?
Der BSW-Landesvorsitzende Jörg Scheibe stammt aus Niederwiesa.
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) plant die Gründung von 13 Kreisverbänden in Sachsen - einen davon in Mittelsachsen. Was ist das Ziel?
Grit Baldauf
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
19.08.2025
1 min.
BSW gründet neuen Kreisverband im Erzgebirge
Das BSW, hier beim Landesparteitag, hat einen Kreisverband gegründet.
Landtagsmitglied Ulf Lange steht an der Spitze des neuen Kreisverbands des Bündnisses Sahra Wagenknecht.
Annett Honscha
Mehr Artikel