Frankenbergs Zeitwerkstadt inoffiziell bei Museumsnacht dabei

Das Museum Zeitwerkstadt in Frankenberg bietet aus diesem Anlass ein buntes Rahmenprogramm. "Nach dem tollen Erfolg der Museumsnacht in der Zeitwerkstadt sind wir auch in diesem Jahr dabei, wenn auch inoffiziell", so Museumsleiterin Franziska Bäßler. "Da in jedem Jahr nur drei Partner in der Kulturregion teilnehmen können, haben wir ein eigenes...