Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Frauennetzwerk „Framisa“ in Mittelsachsen: „Für mich gab es den Anschub in die Selbstständigkeit“

Christiane Scherch (l.) und Julita Decke zur Gesprächsrunde im „Raum der Wünsche" in Rochlitz.
Christiane Scherch (l.) und Julita Decke zur Gesprächsrunde im „Raum der Wünsche" in Rochlitz. Bild: Falk Bernhardt
Christiane Scherch (l.) und Julita Decke zur Gesprächsrunde im „Raum der Wünsche" in Rochlitz.
Christiane Scherch (l.) und Julita Decke zur Gesprächsrunde im „Raum der Wünsche" in Rochlitz. Bild: Falk Bernhardt
Mittweida
Frauennetzwerk „Framisa“ in Mittelsachsen: „Für mich gab es den Anschub in die Selbstständigkeit“
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

180 Frauen aus dem ganzen Landkreis sind im Projekt „Framisa“ verbunden, teilen Wissen und Fähigkeiten. Eine Technikberaterin beschreibt, warum sie sich wünscht, dass das Netzwerk bestehen bleibt.

Wo finde ich eine Hebamme? Wer kann mich auf dem Weg in die Selbständigkeit unterstützen? Wo gibt es Naturkost? Wo erfahre ich etwas zum Stressmanagement? Zu diesen und vielen weiteren Fragen erhalten Frauen Antworten auf der Internetseite www.framisa.de, die Homepage zum „FrauenNetzWerk Mittelsachsen“. Die Plattform ist Teil eines...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18.08.2025
3 min.
Von Rittertum bis Luftsprünge: Vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen
Sich wie ein Ritter fühlen kann man sich auf Schloss Rochlitz.
Auch ohne Ferien macht das Leben in Mittelsachsen viel Spaß. Das beweist der Veranstaltungskalender, der allerhand für unternehmungsfreudige Menschen bereithält.
Wieland Josch
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
12:00 Uhr
1 min.
Städtewettbewerb auf dem Rad: Plätze für Hainichen, Flöha und Rochlitz stehen fest
In Rochlitz fand der Städtewettbewerb zum Händlerherbst statt.
Der Wettbewerb von Envia für den guten Zweck ist beendet. Eine Stadt aus dem Landkreis hatte lange die Chance auf einen Extrabonus. Hat es gereicht?
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel