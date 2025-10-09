Frauennetzwerk „Framisa“ in Mittelsachsen: „Für mich gab es den Anschub in die Selbstständigkeit“

180 Frauen aus dem ganzen Landkreis sind im Projekt „Framisa“ verbunden, teilen Wissen und Fähigkeiten. Eine Technikberaterin beschreibt, warum sie sich wünscht, dass das Netzwerk bestehen bleibt.

Wo finde ich eine Hebamme? Wer kann mich auf dem Weg in die Selbständigkeit unterstützen? Wo gibt es Naturkost? Wo erfahre ich etwas zum Stressmanagement? Zu diesen und vielen weiteren Fragen erhalten Frauen Antworten auf der Internetseite www.framisa.de, die Homepage zum „FrauenNetzWerk Mittelsachsen“. Die Plattform ist Teil eines...