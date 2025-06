Freibad Hainichen: Saisonstart bei 19 Grad Wassertemperatur - Highlight am letzten Badetag geplant

In dem Bad war jetzt ein Schüler der erste Badegast. Zum Saisonabschluss ist diesmal eine Aktion geplant, wie andere Bäder sie schon pflegen.

Im Freibad Hainichen ist am Freitag die Saison eröffnet worden. Erster Badegast bei 19 Grad Celsius Wassertemperatur war Lukas Roch (13) aus Hainichen. In den nächsten Wochen hat das Bad, abhängig vom Wetter, täglich 10 bis 19 Uhr geöffnet, in den Ferien bis 20 Uhr. Die Tageskarte kostet 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Ab 17 Uhr sind 2,50 Euro...