Freibad, Kitas, Steuern - Frankenberger Stadträte stehen vor unliebsamen Entscheidungen

Frankenberg. In der Stadtkasse klafft ein tiefes Loch. Investitionen kann Frankenberg 2026 kaum stemmen. Welche Auswege es gibt, darüber sprach Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU) mit Ingolf Rosendahl von der „Freien Presse“. Und was wird mit Schloss Sachsenburg?

Freie Presse: Durch den Einbruch der Gewerbesteuern um ein Viertel fehlen der Stadt fast 1 Million Euro Einnahmen. Der Haushalt weist ein Defizit von 3 Millionen aus. Welche Chancen sehen Sie, um für 2026 noch einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erzielen?