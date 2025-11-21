Freibad Mittweida: Besuch soll ab 2026 mehr kosten

Der Stadtrat soll entscheiden, ob die Gebühren steigen. Angehoben werden sollen diese für Tages-, Zehner- und Saisonkarten, aber auch die Ausleihe von Sportgeräten und den Schwimmkurs.

Der Besuch des Freibads in Mittweida könnte ab der neuen Saison mehr Geld kosten. Der Stadtrat soll am 27. November entscheiden, ob die Gebühren angehoben werden.