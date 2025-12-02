Freibad Mittweida: Eintritt wird teurer - Stadträte bremsen aber Preiserhöhung bei zwei Tickets

Mittweida
Ab der nächsten Saison muss für die Tagestickets, aber auch den Schwimmkurs mehr bezahlt werden. Deutlich fällt der Anstieg bei der Familiensaisonkarte aus.
Draußen ist es kalt, aber der Stadtrat von Mittweida hat jetzt schon an den Sommer gedacht. Auf dem Tisch hatten er Pläne, die Eintrittspreise für den Besuch im Freibad anzuheben. Ergebnis: Wer die Freizeitstätte nutzt, muss ab der nächsten Saison mehr Geld parat haben. Allerdings setzten sich Stadträte dafür ein, dass einzelne Preise nicht...
