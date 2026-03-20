Frühling bringt Neustarts und alte Größe: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Mittweida, Flöha, Freiberg und Rochlitz.

Mittweida: Schon nach einem Jahr war Schluss, die Bar „CampusLounge“ an der Rochlitzer Straße schloss im Herbst 2025 die Tür. Doch nun wird ein neuer Versuch gewagt. Der neue Betreiber Henning Lang freut sich und ist zugleich positiv angespannt - für ihn ist die Branche berufliches Neuland. „Ich hatte aber schon immer mit dem Gedanken...