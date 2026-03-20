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Henning Lang (l.) und Vorgänger Franz-Joseph Wolf in der „CampusLounge“.
Henning Lang (l.) und Vorgänger Franz-Joseph Wolf in der „CampusLounge“. Foto: Franziska Bernhardt-Muth/Archiv
Der Freiberger Wochenmarkt (Archivfoto) hat seit wenigen Tagen wieder seine gewohnte Größe.
Der Freiberger Wochenmarkt (Archivfoto) hat seit wenigen Tagen wieder seine gewohnte Größe. Foto: Steffen Jankowski/Archiv
Erlaus Bürgermeister Peter Ahnert begutachtet mit einer Gemeinderätin die Brücke.
Erlaus Bürgermeister Peter Ahnert begutachtet mit einer Gemeinderätin die Brücke. Foto: Marion Gründler/Archiv
Henning Lang (l.) und Vorgänger Franz-Joseph Wolf in der „CampusLounge“.
Henning Lang (l.) und Vorgänger Franz-Joseph Wolf in der „CampusLounge“. Foto: Franziska Bernhardt-Muth/Archiv
Der Freiberger Wochenmarkt (Archivfoto) hat seit wenigen Tagen wieder seine gewohnte Größe.
Der Freiberger Wochenmarkt (Archivfoto) hat seit wenigen Tagen wieder seine gewohnte Größe. Foto: Steffen Jankowski/Archiv
Erlaus Bürgermeister Peter Ahnert begutachtet mit einer Gemeinderätin die Brücke.
Erlaus Bürgermeister Peter Ahnert begutachtet mit einer Gemeinderätin die Brücke. Foto: Marion Gründler/Archiv
Mittweida
Frühling bringt Neustarts und alte Größe: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
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Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Mittweida, Flöha, Freiberg und Rochlitz.

Mittweida: Schon nach einem Jahr war Schluss, die Bar „CampusLounge“ an der Rochlitzer Straße schloss im Herbst 2025 die Tür. Doch nun wird ein neuer Versuch gewagt. Der neue Betreiber Henning Lang freut sich und ist zugleich positiv angespannt - für ihn ist die Branche berufliches Neuland. „Ich hatte aber schon immer mit dem Gedanken...
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