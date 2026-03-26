Frühlingsspaziergang bei Mittweida: Minister läuft mit

Um den Forst und den Baumpark in Ringethal geht es im April bei einer besonderen Tour.

Zu einem Frühlingsspaziergang lädt der Staatsbetrieb Sachsenforst am 18. April ein. Begleitet wird die Tour von Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU), sächsischer Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft. Der Spaziergang startet 10 Uhr an der Hängebrücke in Kockisch. Hier oder am Wasserkraftwerk in Neudörfchen kann geparkt werden. Durch...