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An der Hängebrücke über die Zschopau in Kockisch beginnt der Spaziergang.
An der Hängebrücke über die Zschopau in Kockisch beginnt der Spaziergang. Foto: Falk Bernhardt/Archiv
An der Hängebrücke über die Zschopau in Kockisch beginnt der Spaziergang.
An der Hängebrücke über die Zschopau in Kockisch beginnt der Spaziergang. Foto: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Frühlingsspaziergang bei Mittweida: Minister läuft mit
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
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Um den Forst und den Baumpark in Ringethal geht es im April bei einer besonderen Tour.

Zu einem Frühlingsspaziergang lädt der Staatsbetrieb Sachsenforst am 18. April ein. Begleitet wird die Tour von Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU), sächsischer Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft. Der Spaziergang startet 10 Uhr an der Hängebrücke in Kockisch. Hier oder am Wasserkraftwerk in Neudörfchen kann geparkt werden. Durch...
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