Fünf gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Mittweida
Von Gesundheit bis Wirtschaft: In dieser Woche gab es aus jeder Ecke des Landkreises Meldungen, die Optimismus verbreiten.
Arztpraxis in Freiberg übernommen: Für Patienten in Freiberg ist es eine gute Nachricht, wenn eine Hausarztpraxis übernommen, statt geschlossen wird. Das ist jetzt mit der Übernahme der Hausarztpraxis an der Bahnhofstraße 4 in Freiberg durch Dr. Michaela Heinke geschehen. Die Medizinerin betreibt mit fünf angestellten Ärzten nun vier...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.