Fünf gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Von Gesundheit bis Wirtschaft: In dieser Woche gab es aus jeder Ecke des Landkreises Meldungen, die Optimismus verbreiten.

Arztpraxis in Freiberg übernommen: Für Patienten in Freiberg ist es eine gute Nachricht, wenn eine Hausarztpraxis übernommen, statt geschlossen wird. Das ist jetzt mit der Übernahme der Hausarztpraxis an der Bahnhofstraße 4 in Freiberg durch Dr. Michaela Heinke geschehen. Die Medizinerin betreibt mit fünf angestellten Ärzten nun vier...