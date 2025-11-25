Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Als symbolischen Preis gab es einen Apfelbaum (Symbolbild).
Als symbolischen Preis gab es einen Apfelbaum (Symbolbild). Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Als symbolischen Preis gab es einen Apfelbaum (Symbolbild).
Als symbolischen Preis gab es einen Apfelbaum (Symbolbild). Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Mittweida
Für Innovation und Zusammenarbeit: Firmen aus Mittelsachsen in Mittweida ausgezeichnet
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum vierten Mal wurde der Mittelsachsen Award verliehen. Als Zeichen für Nachhaltigkeit und regionale Verwurzelung gab es ein besonderes Geschenk.

Firmen in Mittweida, Freiberg und Hartmannsdorf haben zum Mittelsachsen Award 2025 überzeugen können. Mit dem Unternehmerpreis würdigt der Landkreis seit 2022 Projekte, die in Zusammenarbeit entstanden sind und zur regionalen Wertschöpfung beitragen. Verliehen wurde er in der Werkbank 32 in Mittweida. Als Zeichen für Nachhaltigkeit und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
2 min.
Das ist am Wochenende in Mittelsachsen los: Von der Familienmesse bis zum Vortrag über Rettung in Not
Wie können Kinder das Handy kreativ nutzen? Dazu gibt es einen Workshop in Freiberg.
Wiederau, Freiberg, Mittweida und Lichtenwalde: Unter anderem in diesen Orten locken am Wochenende Veranstaltungen.
Franziska Bernhardt-Muth
16:48 Uhr
3 min.
Zoff um Denkmal für Mercury und Caballé in Barcelona
Caballé wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt. (Archivfoto)
Ein Denkmalprojekt polarisiert in Barcelona: Es geht um zwei Weltstars, die nicht mehr unter uns sind - und um die Frage, ob man bei einem Künstler die Person und das Werk trennen muss.
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
16:48 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 25.11.2025
 10 Bilder
Indonesischer Vulkan Merapi spuckt heiße, rötliche Lava.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16.10.2025
2 min.
Mittelsachsen Award 2025: Bürger stimmen über Innovationen in Kooperation ab
Adrian Bajrami hat die Firma Ducem mit gegründet, die den Mittelsachsen Award 2024 erhielt.
Der Wettbewerb hebt regionale Kooperationen hervor. Acht Unternehmen konkurrieren mit innovativen Projekten um die Auszeichnung. Wer setzt den entscheidenden Impuls?
Babette Philipp
Mehr Artikel