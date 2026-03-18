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Foto: F. Bernhardt-Muth
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Mittweida
Fußweg in Hainichen hat jetzt ein Dach: Kinder vor Regen und Schnee geschützt
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
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Die Stadt hat an der Gellerstraße, in Nähe der Bushaltestelle, für die Lösung eines Problems gesorgt.

Wer auf der Hainichener Gellertstraße in Höhe Hort „Albertina“ unterwegs ist, dem mag es schon aufgefallen sein: Seit kurzem ist hier ein Stück des Fußwegs in Richtung Talstraße überdacht. Zu tun hat das etwas mit der Bushaltestelle an Hort und Grundschule, denn es handelt sich um einen Wetterunterstand. „Damit reagieren wir auf...
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