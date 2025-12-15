Gaming, Kurzfilme, Schauspiel und digitale Hilfe: Vier Tipps der Woche aus Mittelsachsen

Gaming gegen Weihnachtsstress, Kurzfilme junger Regisseure, Handy-Hilfe und ein Schüler-Schauspiel - die vierte Woche im Advent bietet viele Möglichkeiten, um etwas zu unternehmen.

Gaming-Nachmittag: In der Stadtbibliothek Flöha, Wasserbau 2. Etage, geht es am Dienstag von 15 bis 17 Uhr um die Nintendo Switch. „Kurz vor Weihnachten laden wir euch zu einem entspannten Gaming-Nachmittag ein, wo ihr den Weihnachtsstress kurz vergessen könnt“, so das Team der Bibliothek. Gemeinsam mit anderen Kindern werden verschiedene...