Heiß begehrt: die Nintendo Switch. In Flöha kann man sie ausprobieren.
Heiß begehrt: die Nintendo Switch. In Flöha kann man sie ausprobieren.
Mittweida
Gaming, Kurzfilme, Schauspiel und digitale Hilfe: Vier Tipps der Woche aus Mittelsachsen
Von Ingolf Rosendahl
Gaming gegen Weihnachtsstress, Kurzfilme junger Regisseure, Handy-Hilfe und ein Schüler-Schauspiel - die vierte Woche im Advent bietet viele Möglichkeiten, um etwas zu unternehmen.

Gaming-Nachmittag: In der Stadtbibliothek Flöha, Wasserbau 2. Etage, geht es am Dienstag von 15 bis 17 Uhr um die Nintendo Switch. „Kurz vor Weihnachten laden wir euch zu einem entspannten Gaming-Nachmittag ein, wo ihr den Weihnachtsstress kurz vergessen könnt“, so das Team der Bibliothek. Gemeinsam mit anderen Kindern werden verschiedene...
Das könnte Sie auch interessieren
14:40 Uhr
3 min.
Israels Botschafter in Chemnitz: Ein wichtiger Zettel und ein spezielles Weihnachtsgebäck
Der Israelische Botschafter Ron Prosor (links) und der Chemnitzer OB Sven Schulze.
Unter großem Polizeiaufgebot wurde seine Exzellenz Ron Prosor im Rathaus empfangen. Auf dem Tisch stand eine besondere Spezialität.
Jana Peters
11.12.2025
2 min.
Penig: Schüler bringen Wichtel-Theaterstück vor Weihnachten auf die Bühne
Die Proben für das Weihnachtsprogramm des Peniger Gymnasiums laufen auf Hochtouren.
Zur Weihnachtszeit wünschen sich viele Menschen mehr als materielle Geschenke. Zwei kleine Wichtel entdecken, was wirklich zählt. Am 17. und 18. Dezember wird das Stück in Penig gezeigt.
Julia Czaja
15.12.2025
4 min.
Stellenabbau ohne Entlassungen: Auf welche Maßnahmen Volkswagen setzt, und wie viele Leute schon bis Jahresende weg sind
Mitarbeiter von VW Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau. Auch dort will das Unternehmen Stellen abbauen.
Bis 2030 sollen an den zehn deutschen Standorten 35.000 Arbeitsplätze wegfallen. Tausende Beschäftigte haben bereits unterschrieben. Ein Instrument wird besonders häufig genutzt – auch bei VW Sachsen.
Jan-Dirk Franke
29.11.2025
3 min.
Von Lofts, neuer Gastronomie und edlen Steinen: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Marcus Fuchs eröffnet am 28. November die Gaststätte im Kulturhaus in Penig.
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind die schönsten Anregungen aus dieser Woche aus Penig, Mittweida und Freiberg.
Julia Czaja
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
14:38 Uhr
3 min.
Wärmeschutz-Test: Was habe ich für Fensterscheiben?
Mit dem Kerzen- oder Feuerzeugtest kann man Zweifach- und Dreifachverglasung sowie Wärmeschutzbeschichtungen erkennen: Violette Spiegelbilder deuten auf eine Beschichtung hin.
Wie viele Flammen sehen Sie im Fenster? Der Kerzentest verrät, ob Ihre Scheiben Wärmeschutz bieten – und wann ein Austausch sinnvoll sein kann.
