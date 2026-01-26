Gedenken, Hinschauen und Zuhören: Das bringt die Woche in Mittelsachsen

Mittweida
Holocaustgedenken, Filmabend, Hörkunst, Ausstellung – Mittelsachsen startet mit eindrücklichen Veranstaltungen in die Woche. Hier sind vier Tipps für die kommenden Tage.
Am Dienstag jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau zum 81. Mal. Der 27. Januar ist in Deutschland offizieller Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.