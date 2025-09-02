Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Marion Göhzold und Mike Brendel auf der Bank im Frankenberger Friedenspark.
Marion Göhzold und Mike Brendel auf der Bank im Frankenberger Friedenspark. Bild: Ingolf Rosendahl
Marion Göhzold und Mike Brendel auf der Bank im Frankenberger Friedenspark.
Marion Göhzold und Mike Brendel auf der Bank im Frankenberger Friedenspark. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Gegen die Einsamkeit: Bei dieser Frau in Frankenberg können Sie Ihr Herz ausschütten
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Schuh drückt, und Sie wollen einfach mal reden? Sie suchen jemand, der zuhört, empathisch reagiert, sich Zeit nimmt, und das auch noch kostenlos? Dann sind Sie bei dieser Frau goldrichtig.

Es ist ein schöner Sommernachmittag. Im Friedenspark an der Skulptur „Cloud“ von Emmanuel Eni hat eine Frau einen Laubbesen in der Hand und fegt. „Ich sorge immer dafür, dass mein Arbeitsplatz sauber ist“, sagt Marion Göhzold. Wenig später ist sie mit ihrem Werk zufrieden und stellt den Besen ab. Sie setzt sich auf eine Bank und stellt...
