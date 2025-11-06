Gellert-Museum: Werke aus drei Jahrhunderten sind zu entdecken

Mittweida
In dem Hainichener Museum beginnt eine neue Ausstellung unter dem Titel „wieder sehen“, die sich durch das ganze Haus zieht.
Sie sind mit Hainichen verbunden, selbst wenn einige im regionalen Gedächtnis kaum oder nicht mehr präsent sind: Das Gellert-Museum Hainichen zeigt vom 9. November bis zum 15. März Arbeiten von mehr als 20 Männern aus drei Jahrhunderten, die sich in ihrer Freizeit oder professionell mit Kunst beschäftigt haben. 1718 ist der älteste geboren,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.