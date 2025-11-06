Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Gellert-Museum - hier im Frühjahr - in Hainichen.
Das Gellert-Museum - hier im Frühjahr - in Hainichen. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Das Gellert-Museum - hier im Frühjahr - in Hainichen.
Das Gellert-Museum - hier im Frühjahr - in Hainichen. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Gellert-Museum: Werke aus drei Jahrhunderten sind zu entdecken
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In dem Hainichener Museum beginnt eine neue Ausstellung unter dem Titel „wieder sehen“, die sich durch das ganze Haus zieht.

Sie sind mit Hainichen verbunden, selbst wenn einige im regionalen Gedächtnis kaum oder nicht mehr präsent sind: Das Gellert-Museum Hainichen zeigt vom 9. November bis zum 15. März Arbeiten von mehr als 20 Männern aus drei Jahrhunderten, die sich in ihrer Freizeit oder professionell mit Kunst beschäftigt haben. 1718 ist der älteste geboren,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.09.2025
1 min.
Klangkunst: International bekannter Gitarrist Falk Zenker wieder in Hainichen zu Gast
Der Gitarrist Falk Zenker gastiert im Gellert-Museum in Hainichen.
Der Musiker, Komponist und Klangkünstler spielt in dieser Woche im Gellert-Museum.
Franziska Bernhardt-Muth
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
04.11.2025
1 min.
2000 Anschlüsse waren betroffen: Internet- und Fernsehstörung in Hainichen behoben
In Hainichen gab es eine Störung im Telekommunikationsnetz.
Die Leistungen des Anbieters Pyur konnten über einen Tag lang nicht genutzt werden. Ein Sprecher des Unternehmens nennt die Ursache.
Franziska Bernhardt-Muth
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
Mehr Artikel