Genehmigung für Tedi in Hainichen: OB nennt neuen Starttermin im September

Mittweida
Hainichens Oberbürgermeister hatte schon am Freitag aufhorchen lassen: Tedi stehe kurz vor dem Start. Das Unternehmen selbst zeigte sich überrascht. Nun äußert sich die Baubehörde.
Das Landratsamt Mittelsachsen hat nun eine mögliche Nutzung für Tedi in Hainichen bestätigt. „Eine Teilbaugenehmigung für das Erdgeschoss liegt vor“, teilt Kreissprecher André Kaiser am Dienstag mit. „Das übrige Genehmigungsverfahren läuft aber noch.“
