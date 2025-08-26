Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Tedi-Filiale in Hainichen. Hier sah es zu Wochenbeginn nicht nach Eröffnung aus.
Die Tedi-Filiale in Hainichen. Hier sah es zu Wochenbeginn nicht nach Eröffnung aus. Bild: Falk Bernhardt
Die Tedi-Filiale in Hainichen. Hier sah es zu Wochenbeginn nicht nach Eröffnung aus.
Die Tedi-Filiale in Hainichen. Hier sah es zu Wochenbeginn nicht nach Eröffnung aus. Bild: Falk Bernhardt
Mittweida
Genehmigung für Tedi in Hainichen: OB nennt neuen Starttermin im September
Von Falk Bernhardt, Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hainichens Oberbürgermeister hatte schon am Freitag aufhorchen lassen: Tedi stehe kurz vor dem Start. Das Unternehmen selbst zeigte sich überrascht. Nun äußert sich die Baubehörde.

Das Landratsamt Mittelsachsen hat nun eine mögliche Nutzung für Tedi in Hainichen bestätigt. „Eine Teilbaugenehmigung für das Erdgeschoss liegt vor“, teilt Kreissprecher André Kaiser am Dienstag mit. „Das übrige Genehmigungsverfahren läuft aber noch.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
16.07.2025
3 min.
Einkaufen in Hainichen: Fleischerei schließt - Sonderpostenmarkt könnte öffnen
Die Filiale der Fleischerei Richter am Markt in Hainichen.
Die Fleischerei Richter schließt ihr Geschäft in Kürze dauerhaft. In einer anderen Branche könnte in Hainichen aber eine Neueröffnung anstehen.
Franziska Bernhardt-Muth
26.06.2025
1 min.
Tedi-Markt in Hainichen: Wieder neuer Termin für die Eröffnung
Die Tedi-Filiale in Hainichen ist noch immer nicht geöffnet.
Auch vor den Sommerferien ist es mit dem Start des Geschäftes am Markt nichts geworden. Nun hat der Stadtchef einen neuen möglichen Termin genannt.
Franziska Bernhardt-Muth
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
Mehr Artikel