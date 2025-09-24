Gerhard Häfele aus Mittweida läuft allen davon – 101 Runden für die Hospizdienste

Mittweida
In Mittweida setzen Sportbegeisterte ein Zeichen für Mitmenschlichkeit. Der ambulante Hospizdienst „Domus“ in Mittweida und der Hospizdienst „Lebensperle“ aus Geringswalde sind mehr als zufrieden.
Die Initiatoren strahlen: Beim diesjährigen Spendenlauf der Hospizdienste lag die Beteiligung höher als in den Vorjahren. „In Summe wurden von 146 Läufern 3590 Runden abgespult“, beschreibt Mitorganisatorin Daja Raudßus den Widerhall auf die Aktion am 20. September im Stadion am Schwanenteich in Mittweida.
