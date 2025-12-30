Glätte auf A 4 bei Hainichen: Sattelschlepper verunglückt – Folgeunfall mit Lkw und Auto

Ein schwerer Unfall ereignete sich in der Nacht zum Dienstag auf der Autobahn zwischen Chemnitz und Dresden bei Hainichen.

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag, 0.40 Uhr auf der A 4 bei Hainichen in Richtung Chemnitz ereignet. Ein Lastwagen war auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern gekommen, gegen eine Leitplanke geprallt und quer zur Fahrbahn zum Stehen gekommen. Das teilte eine Polizeisprecherin mit. Nachfolgende Autos konnten rechtzeitig bremsen, einem...