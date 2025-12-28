Glätte: Linienbus rutscht auf Mittweidaer Markt gegen Hauswand und Baugerüst

Nach dem Unfall am Samstagabend musste eine Straße am Markt gesperrt werden. Das Gerüst war aus der Verankerung gerissen worden und musste abgebaut werden.

Gegen ein Gerüst am letzten unsanierten Haus am Markt in Mittweida, bekannt als Haus von Farben-Köhler, ist am späten Samstagabend ein Linienbus bei Eisglätte gerutscht und hat eine Hauswand und das Gerüst beschädigt. Die Sperrung an der Unfallstelle ist am Sonntagmittag aufgehoben worden. Das Gerüst musste abgebaut werden.