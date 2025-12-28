MENÜ
Am Samstagabend ist ein Linienbus am Mittweidaer Markt gegen eine Hauswand und ein Gerüst gerutscht.
Am Samstagabend ist ein Linienbus am Mittweidaer Markt gegen eine Hauswand und ein Gerüst gerutscht. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Zur Sicherung der Gefahrenstelle rückten am Abend dann die Feuerwehr sowie Mitarbeiter des Stadtbauhofs an. Die Einsatzkräfte sperrten die betroffene Kreuzung vollständig ab und errichteten mobile Zaunfelder.
Zur Sicherung der Gefahrenstelle rückten am Abend dann die Feuerwehr sowie Mitarbeiter des Stadtbauhofs an. Die Einsatzkräfte sperrten die betroffene Kreuzung vollständig ab und errichteten mobile Zaunfelder. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Am Sonntagvormittag ist das vom Unfall betroffene Gerüst am Haus (ehemals Farben-Köhler) abgebaut worden.
Am Sonntagvormittag ist das vom Unfall betroffene Gerüst am Haus (ehemals Farben-Köhler) abgebaut worden. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Glätte: Linienbus rutscht auf Mittweidaer Markt gegen Hauswand und Baugerüst
Redakteur
Von Jan Leißner
Nach dem Unfall am Samstagabend musste eine Straße am Markt gesperrt werden. Das Gerüst war aus der Verankerung gerissen worden und musste abgebaut werden.

Gegen ein Gerüst am letzten unsanierten Haus am Markt in Mittweida, bekannt als Haus von Farben-Köhler, ist am späten Samstagabend ein Linienbus bei Eisglätte gerutscht und hat eine Hauswand und das Gerüst beschädigt. Die Sperrung an der Unfallstelle ist am Sonntagmittag aufgehoben worden. Das Gerüst musste abgebaut werden.
