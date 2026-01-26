MENÜ
Laut Polizei war gegen 4.40 Uhr ein Opel auf der A 4 ins Schleudern geraten.
Pendler mussten am Montagmorgen so gute Nerven haben: Infolge des Unfalls bildete sich ein langer Stau auf der A 4 und den Umleitungsstrecken.
Ein Lkw war am Montagmorgen vor dem Rathaus in Hainichen liegengeblieben.
Mittweida
Glatteis auf der A 4: Unfall bei Hainichen mit zwei Verletzten
Redakteur
Von Manuel Niemann
Unfall auf der A 4, blockierte Straße in Hainichen: Die winterglatte Fahrbahn sorgte am Morgen für zwei Leichtverletzte, Staus und hohen Sachschaden.

Auf winterglatter Fahrbahn ist es am Montagmorgen auf der A 4 zwischen Hainichen und Frankenberg zu einem Unfall gekommen. Laut einem Sprecher der Polizeidirektion (PD) Chemnitz geriet gegen 4.40 Uhr ein Opel kurz hinter dem Rastplatz Rossauer Wald in Richtung Erfurt auf der Überholspur ins Schleudern und kollidierte mit einem Mercedes auf dem...
