Golf prallt gegen Baum: Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Frankenberg

Ein schwerer Unfall in Frankenberg endete mit zwei Verletzten. Ein 20-Jähriger verlor in einer Kurve die Kontrolle. Was war der Auslöser?

Zwei schwer verletzte Insassen: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am späten Freitagabend in Frankenberg ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, befuhr ein 20-jähriger Mann gegen 22 Uhr mit seinem VW Golf die B 180 von Frankenberg in Richtung Altenhain. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Frankenberg kam er in... Zwei schwer verletzte Insassen: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am späten Freitagabend in Frankenberg ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, befuhr ein 20-jähriger Mann gegen 22 Uhr mit seinem VW Golf die B 180 von Frankenberg in Richtung Altenhain. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Frankenberg kam er in...