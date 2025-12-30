Google-Trends 2025: Wahlen, Skandale, Messerattacken – das bewegte Mittelsachsen im Netz

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
2025 in den Google-Trends: ein Neonazi-Foto, der Coca-Cola-Truck und ein Messerangriff in Rochlitz.
2025 in den Google-Trends: ein Neonazi-Foto, der Coca-Cola-Truck und ein Messerangriff in Rochlitz. Bild: Collage: FP trends.google.de/Marcel Schlenkrich/E.W./Harry Haertel/Archiv
Sven Krüger war am 26. Januar den Tränen nah, als das Wahlergebnis feststand und er sich im Gasthof Halsbach bei seinen Unterstützern bedanken konnte.
Sven Krüger war am 26. Januar den Tränen nah, als das Wahlergebnis feststand und er sich im Gasthof Halsbach bei seinen Unterstützern bedanken konnte. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Der Coca-Cola-Truck zog bei seinem Stopp in Freiberg 17.000 Zuschauer an.
Der Coca-Cola-Truck zog bei seinem Stopp in Freiberg 17.000 Zuschauer an. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Der Rochlitzer, der zwei Menschen auf einem Parkplatz angegriffen hatte, wurde Anfang Dezember verurteilt. Er galt als schuldunfähig, wird aber in einer psychiatrischen Klinik untergebracht, um die Öffentlichkeit zu schützen.
Der Rochlitzer, der zwei Menschen auf einem Parkplatz angegriffen hatte, wurde Anfang Dezember verurteilt. Er galt als schuldunfähig, wird aber in einer psychiatrischen Klinik untergebracht, um die Öffentlichkeit zu schützen. Bild: Harry Haertel/Archiv
2025 in den Google-Trends: ein Neonazi-Foto, der Coca-Cola-Truck und ein Messerangriff in Rochlitz.
2025 in den Google-Trends: ein Neonazi-Foto, der Coca-Cola-Truck und ein Messerangriff in Rochlitz. Bild: Collage: FP trends.google.de/Marcel Schlenkrich/E.W./Harry Haertel/Archiv
Sven Krüger war am 26. Januar den Tränen nah, als das Wahlergebnis feststand und er sich im Gasthof Halsbach bei seinen Unterstützern bedanken konnte.
Sven Krüger war am 26. Januar den Tränen nah, als das Wahlergebnis feststand und er sich im Gasthof Halsbach bei seinen Unterstützern bedanken konnte. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Der Coca-Cola-Truck zog bei seinem Stopp in Freiberg 17.000 Zuschauer an.
Der Coca-Cola-Truck zog bei seinem Stopp in Freiberg 17.000 Zuschauer an. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Der Rochlitzer, der zwei Menschen auf einem Parkplatz angegriffen hatte, wurde Anfang Dezember verurteilt. Er galt als schuldunfähig, wird aber in einer psychiatrischen Klinik untergebracht, um die Öffentlichkeit zu schützen.
Der Rochlitzer, der zwei Menschen auf einem Parkplatz angegriffen hatte, wurde Anfang Dezember verurteilt. Er galt als schuldunfähig, wird aber in einer psychiatrischen Klinik untergebracht, um die Öffentlichkeit zu schützen. Bild: Harry Haertel/Archiv
Mittweida
Google-Trends 2025: Wahlen, Skandale, Messerattacken – das bewegte Mittelsachsen im Netz
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wahlen, Neonazi-Foto, Messerangriff, Coca-Cola-Truck: Google zeigt, was Mittelsachsen 2025 am meisten bewegte – und welche Orte plötzlich im Fokus standen.

Was hat die Menschen in oder in Verbindung mit Mittelsachsen im Jahr 2025 besonders bewegt? Ein Blick in die Google-Trends zeigt, was die Leute im Netz umtrieb. Der US-Konzern Alphabet liefert darin einen Einblick in die Statistik seiner Suchmaschine.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.12.2025
1 min.
Fahrgäste in Chemnitz und Freiberg gucken in die Röhre: IC startet am Montagvormittag in Dresden
Der IC 2270 ist am Montagvormittag nicht in Chemnitz gestartet. Auch in Freiberg hielt er nicht.
Vergebliches Warten in Chemnitz und Freiberg: Beim IC 2270 fehlten am Montag plötzlich zwei wichtige Halte. Was war der Grund?
Heike Hubricht
06:00 Uhr
3 min.
Premiere und Abschied 2025: Zwei Olympiasieger verewigen sich an der legendären Oberwiesenthaler Medaillenwand
Katharina Hennig Dotzler brachte ihre Medaillen zum Pünktchenkleben mit ins Wintersportmuseum.
Eine Langläuferin und ein Nordischer Kombinierer hatten in diesem Jahr besondere Auftritte im Wintersportmuseum K 3 am Fichtelberg. Die eine klebte zum ersten Mal Medaillenpünktchen, der andere zum letzten Mal.
Sandra Häfner
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
29.12.2025
4 min.
Von wem Chemnitz 2025 Abschied nehmen musste
Drei der Persönlichkeiten, von denen Chemnitz 2025 Abschied nahm: Ex-Schauspieldirektor Hartwig Albiro, Katrin Siegel vom Chemnitzer Jugendforum, Zeitzeuge Chris Bürger.
Sie wirkten auf großer Bühne oder im Stillen, widmeten ihr Leben Kunst und Kultur, dem Sport, der Politik oder der Wissenschaft. Und sie werden vielen Chemnitzerinnen und Chemnitzern in Erinnerung bleiben.
Michael Müller
06:30 Uhr
3 min.
Geldsegen in Arnsdorf: Freizeitzentrum für Bewohner könnte nächstes Jahr eröffnen
Beim Weihnachtsmarkt gab Rosmarie Teichmann (l.) die frohe Nachricht bekannt.
Große Sprünge schienen bis vor kurzem noch aussichtslos. Doch ein überraschender Geldsegen sorgt dafür, dass die Arnsdorfer ihrem großen Traum – einem Freizeitzentrum – schneller näherkommen.
Julia Czaja
17:30 Uhr
4 min.
Gedenken nach Mord, Ende einer Fabrik - und ein Happy End: Diese Geschichten haben Mittelsachsens Redakteure 2025 bewegt
Oben Julia Czaja (l.) und Franziska Bernhardt-Muth, unten Cornelia Schönberg und Matthias Behrend.
Immer wieder gibt es die Recherchen, die auch für die Redaktion nicht alltäglich sind. Vier „Freie Presse“-Redakteure aus Mittelsachsen erzählen davon.
Unserer Redaktion
Mehr Artikel