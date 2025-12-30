Google-Trends 2025: Wahlen, Skandale, Messerattacken – das bewegte Mittelsachsen im Netz

Wahlen, Neonazi-Foto, Messerangriff, Coca-Cola-Truck: Google zeigt, was Mittelsachsen 2025 am meisten bewegte – und welche Orte plötzlich im Fokus standen.

Was hat die Menschen in oder in Verbindung mit Mittelsachsen im Jahr 2025 besonders bewegt? Ein Blick in die Google-Trends zeigt, was die Leute im Netz umtrieb. Der US-Konzern Alphabet liefert darin einen Einblick in die Statistik seiner Suchmaschine.