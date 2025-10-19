Graffiti-Angriff auf Waldheimer Parteibüro

Mittweida
In Waldheim traf es ein Parteibüro: Unbekannte brachten linksmotivierte Symbole an. Die Ermittlungen dauern an.
Im mittelsächsischen Waldheim ist ein Parteibüro beschmiert worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitagabend, 17 Uhr, und Samstagnachmittag, 14 Uhr, die Fensterscheibe eines Parteibüros in der Dresdner Straße bemalt und beschmutzt. Mit schwarzer Farbe seien sowohl eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.