Großer Hohlraum unter Straße in Mittweida entdeckt: Sofortige Sperrung nötig

An der Lutherstraße gibt es eine Havarie an einem Abwasserkanal. Wie lange die Sperrung andauert und welche Arbeiten nötig sind, ist völlig offen.

Wegen eines großen Hohlraums unter der Lutherstraße in Mittweida ist die Straße auf Höhe Hausnummer 7, zwischen Lessingstraße und Melanchthonstraße, am Freitag gesperrt worden. „Wir haben jetzt eine Routine-Untersuchung im Abwasserkanal mit der Kamera gemacht und festgestellt, dass sich hier ein Hohlraum am Schacht befindet“, erklärte...