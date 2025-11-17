Grüne in Mittelsachsen stellen sich neu auf

In Döbeln kamen die Mitglieder zusammen, um einen neuen Kreisvorstand zu wählen. Ins Gespräch kamen sie auch mit einer Bundestagsabgeordneten.

Der bisherige Vorsitzende ist auch der neue: Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen hat am Samstag in Döbeln einen neuen Vorstand gewählt und Lehrer Markus Scholz aus Burgstädt im Amt bestätigt. Das teilte Scholz mit. Christoph Schumacher (Döbeln), Maria Tuczek-Graf (Mittweida), Kathleen Busch, Juliane Pudack und David Kurtz (alle aus...