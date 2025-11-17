Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vorsitzender Markus Scholz wurde im Amt bestätigt.
Vorsitzender Markus Scholz wurde im Amt bestätigt. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Vorsitzender Markus Scholz wurde im Amt bestätigt.
Vorsitzender Markus Scholz wurde im Amt bestätigt. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Mittweida
Grüne in Mittelsachsen stellen sich neu auf
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Döbeln kamen die Mitglieder zusammen, um einen neuen Kreisvorstand zu wählen. Ins Gespräch kamen sie auch mit einer Bundestagsabgeordneten.

Der bisherige Vorsitzende ist auch der neue: Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen hat am Samstag in Döbeln einen neuen Vorstand gewählt und Lehrer Markus Scholz aus Burgstädt im Amt bestätigt. Das teilte Scholz mit. Christoph Schumacher (Döbeln), Maria Tuczek-Graf (Mittweida), Kathleen Busch, Juliane Pudack und David Kurtz (alle aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt bei Absturz im Vogtland: Was bislang bekannt ist
Augenzeugen filmten den Absturz.
Seit Sonntagabend wird im Vogtland nach einem abgestürzten Objekt gesucht. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt.
Florian Wißgott
06:00 Uhr
3 min.
Sachbeschädigung, Körperverletzung, Waffenverstoß: Das sind die nächsten Verhandlungen im Amtsgericht Döbeln
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden im Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.
Ingolf Rosendahl
07.11.2025
3 min.
Betrug, Körperverletzung, Urkundenfälschung: Das sind die nächsten Verhandlungen im Amtsgericht Döbeln
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden im Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.
Ingolf Rosendahl
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
13:37 Uhr
1 min.
Verendeter Zwergwal aus Hafen in Cuxhaven geborgen
Im Hafen von Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal entdeckt. (Symbolfoto)
In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.
13:25 Uhr
5 min.
Schwarz-Rot im Rentenstreit – Sinken die Renten?
SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas ist das Niveau der Rente wichtig. (Archivfoto vom Koalitionsausschuss)
Soll die Rente in Deutschland sinken? Diese brisante Frage steckt hinter dem erbitterten Koalitionsstreit über die Rente – aber nicht nur.
Basil Wegener und Lilli Förter, dpa
Mehr Artikel