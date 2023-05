Gut gelaunt und mit Gitarre: Johanna Martin feiert in Hainichen ihren 99. Geburtstag

Da staunte auch Ministerpräsident Michael Kretschmer: Am Montag ist die mit 18 Porträts gestaltete Fassade des Edeka-Markts in Hainichen eingeweiht worden. Die Bilder zeigen Hainichener, die in oder mit der Stadt groß und bekannt geworden sind. Vier der abgebildeten "Köpfe" haben sich nun selbst gesehen.